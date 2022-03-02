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Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD menşeli CBS News televizyonuna gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
Ekleme: 2.03.2022 - 11:38 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fahrettin Altun, CBS News'in Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçişine dair haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine uyarı mektubu göndererek, bu yanlışın ivedi düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi. Bunun üzerine kanal yönetiminden özür yazısı geldi. CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberde gösterilen haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlış nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında, "İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN UYARI MEKTUBU GÖNDERMİŞTİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; CBS News'in Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazete yönetimine bir uyarı mektubu yazarak bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi. Altun mektubunda, şunları kaydetmişti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

ABD'li televizyon kanalı CBS News'in haberinde turuncu ile gösterilen Yunanistan ile birlikte İstanbul'da turuncu olarak gösterilmişti. Yapılan haberin alt yazısında ise, "Rus gemileri Türkiye'den geçiyor. Ukrayna Türkiye'den Rusya'nın geçişini engellemesini istiyor." denilmişti.
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