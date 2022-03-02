  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,57 - 15,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, birçok ile kar yağışı geliyor ve cumartesi gününe kadar sürecek. İşte kar yağışının beklendiği iller...

Ekleme: 2.03.2022 - 12:20 Güncelleme: 2.03.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve İzmir'in kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Akdeniz Bölgesi ile Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz Bölgesi ile Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Çok bulutlu, İzmir'in kuzeyi hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Göller Yöresi ile Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Kırşehir çevrelerinden kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika kar yağışı uyarısı


ERZİNCAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01.03.2022 tarihi saat 18.00'dan 04.03.2022 tarihi saat 18.00'a kadar Erzincan ve çevrelerinde kar yağışının etkisini artırarak yoğun kar yağışı (21cm üzeri) şeklinde olması beklenmekte. Meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
TBMM'de gizli Ukrayna oturumu: Devlet sırrı sayılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Batı'nın 'Savaş mağduru ayrımı' son derece utanç verici
Josep Borrell: AB Rusya ile savaşta değil
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...
Rusya Ukrayna savaşı sonrası flaş 3. dünya savaşı çıkışı: Nükleer ve yıkıcı olur! Rusya'dan Ukrayna vurgusu...
Boş vaatler kralı Mansur Yavaş! Yine sözlerini unuttu...
CHP'li ABB 3 yıldır yenilemediği su borularının kanserojen madde yaydığını iddia etti: Ankara'ya kanserli borulardan su mu verdiniz?
Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişinde son durum...
Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti! Canlı yayının bitirilmesini istedi...
Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin eve dönüşü konusunda konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu!
Yunan toprağı gibi göstermişlerdi! ABD'li haber kanalından İstanbul özrü
Fransa'dan ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin
CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı
Meral Akşener: Akdeniz’de, herkes gaz arıyor bir tek biz arayamıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi
Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
Rus askerinden korkunç iddialar! 'Sakın kimseye anlatma'
Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada
Daha önce hiç görülmedi! 15 yaşında, boyu 18 metre, 'üşüterek' öldü

Daha önce hiç görülmedi! 15 yaşında, boyu 18 metre, 'üşüterek' öldü

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il

Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...