: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarınıdonduran yeni yaptırımları uygulamaya konuldu.AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı. Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.