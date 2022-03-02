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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelensky’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelensky’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Ekleme: 2.03.2022 - 09:31 Güncelleme: 2.03.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelensky’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.

"KİMSEYE NE TOPRAK NE DE DEVLET BAŞKANIMIZI VERMEYİZ"

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veriniz ne de toprağımızı vermeyiz" dedi.

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