Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi

Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'da okuyan binlerce öğrenci ülkeden çıkmaya çalışıyor. Bu esnada iğrenç iddialar da gündeme geliyor.Dünden itibaren dolaşan iddiaya göre Ukrayna'dan tahliye de önce beyazlara öncelik verildi ve siyahiler zorla trenden indirildi.Ukrayna'da okuyan bir öğrenci şunları söyledi "Beyazlar önce Hintler ve Araplar, siyahilerden öncelikli, siyahi olduğun sürece kimse senden hoşlanmıyor. Ukrayna'da bir polisin siyahi birini yumrukladığını hiçbir sebep olmadan yumrukladığını hatırlıyorum. Hiç yüzünden vurdu. O yüzden daha önce söylediğim gibi siyahileri düşünmeden önce beyazları düşünüyorlar."Bir başka öğrenci ise "Tren istasyonuna gittik ama binmemize izin vermediler. Binmemize izin verdiklerinde "bize para vermelisiniz" dediler. "Yabancı olduğunuz için bu size ücretsiz değil para vermelisiniz" dedi.Öte yandan dün akşam sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Ukrayna'dan tahliyeleri gerçekleştiren bir trenden siyahilerin zorla indirildiği iddia edildi.