Rusya Ukrayna savaşı sonrası flaş 3. dünya savaşı çıkışı: Nükleer ve yıkıcı olur! Rusya'dan Ukrayna vurgusu...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirmişti.Son olarak TASS haber ajansına konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi.Diğer yandan Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuşmuştu.