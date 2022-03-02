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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Takdirle karşılıyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yaptığı açıklamada Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uymasını değerlendirdi. Türkiye'nin tutumunu takdir ettiklerini söyleyen Yerhov, yaşanan savaşa ilişkin Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması için Rusya'nın "operasyon" başlattığı söyledi.

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Takdirle karşılıyoruz
Ekleme: 2.03.2022 - 23:24 Güncelleme: 2.03.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Takdirle karşılıyoruz
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uymaya yönelik tutumunu takdir ettiklerini söyledi.

Yerhov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendilerini de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Yerhov, '(Türkiye'nin) Önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montrö Sözleşmesi'nin korunmasına ve buna uymasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi de söylemem gerekiyor.' dedi.

TÜM ARZULARIMIZIN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ BİR DURUMA GELEBİLİRİZ

Yerhov, Montrö ve boğazların kullanılması konusunda Türk yetkililerle sürekli temas halinde olduklarına işaret ederek 'Hep birlikte tüm çıkarlarımızın, tüm arzularımızın gerçekleşebileceği bir duruma gelinebileceğine inanıyorum.' ifadesini kullandı.

Rusya'nın milli güvenliğini sağlamak istediğini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Yerhov, Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda bu ülkenin topraklarında konuşlandırılacak modern silahların milli güvenlikleri için tehdit oluşturacağını söyledi.

TEKLİFLERİ SÜREKLİ REDDEDİYORUZ

Yerhov, ABD ve NATO'ya bölgede gerilimin düşürülmesi için kendilerinin kaygılarına dair bildirimler yaptıkları ve konuya dair teknik önlem alacakları uyarısında bulunduklarına dikkati çekerek tekliflerinin sürekli reddedildiğini belirtti.

OPERASYON NEDEN BAŞLATILDI?

Ukrayna'nın 2014'te ülkenin doğusundaki Ruslara yönelik savaş başlattığını ve 13 binden fazla sivili öldürdüğünü iddia eden Yerhov, 'Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması için' Rusya'nın 'operasyon' başlattığı yorumunu yaptı.

Yerhov, Ukrayna ordusunun silahları sivil yerleşim alanlarına konuşlandırarak Rusya'nın sivilleri hedef aldığı algısını oluşturmaya çalıştığını öne sürerek bu durumu da 'insanlığa karşı işlenmiş bir suç' olarak kamuoyuna sunmaya çalıştıklarını söyledi.

BUNU BAŞARACAĞIZ'

Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımların 1920'lerde de 1960'larda da denendiğini kaydeden Yerhov, 'Şimdi de Rolls Royce ve Mercedes olmadan ve SWIFT kullanmadan partnerlerimize ödemeler gerçekleştirmeyi öğreneceğiz, bunu başaracağız.' diye konuştu.

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