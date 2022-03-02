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MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, salgın nedeniyle okullarda ara verilen sosyal etkinliklerin belirlenen kural ve esaslara göre yapılabileceğini duyurdu.

MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Ekleme: 2.03.2022 - 20:42 Güncelleme: 2.03.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler 2020'de tedbiren iptal edilmişti.

Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek' denildi.
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