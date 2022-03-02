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Beyaz Gazete
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Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun BM Genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olarak görülmesi dikkat çekti.

Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Ekleme: 2.03.2022 - 10:07 Güncelleme: 2.03.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7'inci güne girildi.

Savaş devam ederken dünyanın önemli ülkelerinden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi.

Bu süreçte dünyanın tepkisini çeken Putin'in destekçilerinden biri Belarus oldu.

ARKASINDAKİ HARİTA DİKKAT ÇEKTİ

Lukaşenko dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.

Ancak Lukaşenko'nun görüntüleri yayınlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar dikkat çekti.

MOLDOVA'YI İŞGAL PLANI

Rusya'nın Ukrayna'nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna'nın güneybatı sınırındaki Moldova'ya saldırı düzenlendiği görüldü.

Haritada Odessa kentinden Moldova'ya giriş yapılmasının planlandığı ve o yöne doğru bir ok çıkarılması da dikkatlerden kaçmadı.
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