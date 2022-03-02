Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7'inci güne girildi.Savaş devam ederken dünyanın önemli ülkelerinden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi.Bu süreçte dünyanın tepkisini çeken Putin'in destekçilerinden biri Belarus oldu.Lukaşenko dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.Ancak Lukaşenko'nun görüntüleri yayınlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar dikkat çekti.Rusya'nın Ukrayna'nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna'nın güneybatı sınırındaki Moldova'ya saldırı düzenlendiği görüldü.Haritada Odessa kentinden Moldova'ya giriş yapılmasının planlandığı ve o yöne doğru bir ok çıkarılması da dikkatlerden kaçmadı.