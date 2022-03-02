Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti! Canlı yayının bitirilmesini istedi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken Montrö vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu daha önceki Montrö tartışmalarına atıfta bulunarak “Erdoğan, Montrö'nün önemini kavramıştır, Kanal İstanbul'u da bir kenara bırakacaktır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayının bitirilmesi ile ilgili Meral Akşener hassasiyeti ise dikkat çekti.
28 Şubat'ta açıklanan deklarasyon sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, 6 siyasi parti liderinde bulunan ıslak imzalı parlamenter sistem metnini de canlı yayında İsmail Küçükkaya ile paylaştı.
KILIÇDAROĞLU’NUN MERAL AKŞENER HASSASİYETİ
Yayın başlamadan önce Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti hassasiyetini danışmanı Ömer Topsakal İsmail Küçükkaya'ya iletti: "Programı 10:29'da kapatmak istiyor çünkü 10:30'da Meral Akşener'in grup konuşması var ve çakışmasını istemiyor."