Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti! Canlı yayının bitirilmesini istedi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken Montrö vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu daha önceki Montrö tartışmalarına atıfta bulunarak “Erdoğan, Montrö'nün önemini kavramıştır, Kanal İstanbul'u da bir kenara bırakacaktır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayının bitirilmesi ile ilgili Meral Akşener hassasiyeti ise dikkat çekti.