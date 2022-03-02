Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Biden, Putin'in Ukrayna'da yanıldığını savundu.Biden, "Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.Konuşmasının devamında Biden, Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti.79 yaşındaki Biden, "Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ama İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.ABD Başkanı'nın konuşması sırasında kameraya yansıyan anlarda, Biden'ın arkasında oturan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanlış ifadeyi düzeltmeye çalıştığı görüldü.