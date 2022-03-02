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Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı

Biden, Ukraynalılara 'İran halkı' diye seslendi. Başkan Yardımcısı Harris'in yanlış ifadeyi düzeltmeye çalıştığı görüldü.

Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
Ekleme: 2.03.2022 - 10:28 Güncelleme: 2.03.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Joe Biden, Ukraynalıları İran halkıyla karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Biden, Putin'in Ukrayna'da yanıldığını savundu.

UKRAYNA İLE İRAN'I KARIŞTIRDI
Biden, "Ukrayna'ya girebileceğini ve dünyanın boyun eğeceğini düşündü ama hiç düşünmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Ukrayna halkıyla karşılaştı." dedi.

Konuşmasının devamında Biden, Rus güçlerine direnmeye hazırlanan Ukraynalılardan "İran halkı" diye söz etti.

"PUTİN KİEV'İ KUŞATABİLİR AMA İRAN HALKININ..."
79 yaşındaki Biden, "Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ama İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

ABD Başkanı'nın konuşması sırasında kameraya yansıyan anlarda, Biden'ın arkasında oturan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanlış ifadeyi düzeltmeye çalıştığı görüldü.
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