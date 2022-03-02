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İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

Birçok insan fırsatı bulduğu an kendisini şehrin kalabalığı ve kaosundan kurtulmak için doğanın kollarına bırakmayı seçiyor. Safari, doğa gezisi, turistik turlar gibi seçenekleri değerlendiren kişiler döndüklerinde aeta yeniden doğmuş gibi olabiliyor. Bu hikaye ise çok farklı bir şekilde sonlandı. Genç kadın doğa turuna çıktı. Tur bitip de evine döndüğünde vücudunda ilginç belirtiler görmeye başladı. Vücudunun belli yerlerinde şişlikler ve izler oluştu. İlk zamanlar umursamadı ama kolundaki şişlik can sıkmaya başladı. Doktora gittiğinde ise hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı.

Ekleme: 2.03.2022 - 14:13 Güncelleme: 2.03.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!
Doktora gitti ve gerçeği öğrenince gözlerine inanamadı. Bu görüntüler sizi de şoke edebilir! Bir doğa turunun bu şekilde sonuçlanmasını kim düşünürdü ki?

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL!

Büyük şehirlerde yaşayanların en fazla imrendiği olay doğayla iç içe olmaktır. Elbette son derece keyifli olan doğa turlarının bazen ilginç sonuçlar doğurduğu da bilinir. İşte onlardan biri! Gördüklerinize çok şaşıracaksınız.

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

Kolunda çıkan izleri sivilce sanan kadın umursamayarak yaşamına devam etti. Ancak daha sonra karşılaştıkları karşısında büyük şok yaşadı. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

TEDAVİNİN İLGİNÇ SONUCU!

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

İnanılmaz görüntüler! Genç kadın sivilce sanıyordu kolundan çıkanlarla şoka uğradı!

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
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