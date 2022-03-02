Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyaz Tv'de önemli açıklamalarda bulundu!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programının konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'idi. Ukrayna- Rusya savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in konuk olduğu Sürmanşet programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Vatandaşlarımızı güvenli şekilde tahliye ettik, etmeye devam ediyoruz. Dün 2163 vatandaşımızı tahliye ettik. Kalan vatandaşların tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor! Kiev'den ayrılan trende Azerbaycanlı ve Ukraynalı kardeşlerimizde var!Önemli açıklamalarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in yaşanan savaşın Türkiye'deki turizme etkisini sordu!Sayın Gökçek'in sorusuna yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi!Mevlüt Çavuşoğlu; Turizm sezonu Antalya'da açtık 12 ay aralıksız şekilde devam ediyor. Bu süreçte sektörün etkilenmemesi için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu durumun hiçbir şekilde yansımaması için elimizden geleni yapıyoruz!Sürmanşet Programı'nda açıklamalarına devam eden Dışişleri Bakanı Montrö Anlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu!Osman Gökçek; Avrupa'nın bu iki yüzlülüğü hakkında düşünceniz nedir?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Savaşta seçicilik yapıyorlar! Batı'nın bu iki yüzlülüğü var. Mültecileri ayrımcılığa tabi tutuyorlar!Açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşına dair neden çekimser oy kullandığını şu ifadelerle belirtti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye taraf tumak zorunda değil. Her iki ülke ile diyaloğumuz iyi! Bu yüzden çekimser davranıyoruz! Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok.