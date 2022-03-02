Burdur Ve Antalya'daki Yaban Hayati Fotokapana Yansidi

Burdur ve Antalya’daki fotokapanlara tavsan, tilki, kurt, domuz ve ceylan görüntüleri yansidi.

Doga Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6 Bölge Müdürlügü tarafindan yaban hayatina dair fotokapan görüntüleri paylasildi. Burdur ve Antalya'dan kaydedilen görüntülerde tavsan, tilki, kurt, domuz ve ceylanlarin beslendigi anlar yer aldi.