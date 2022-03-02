Boş vaatler kralı Mansur Yavaş! Yine sözlerini unuttu...

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunda seçimi kazanmak adına vatandaşlara birçok vaatte bulunmuştu. Vatandaşı boş vaatlerle kandırarak oy kazanan Mansur Yavaş, seçimi kazandıktan sonra hiçbir sözünü yerine getirmedi.Akyurt ve Pursaklar ilçeleri de Mansur Yavaş'ın vaatlerinin birer parçasıydı. Mansur Yavaş bir konuşmasında iki ilçe ile ilgili şu vaatleri dile getirmişti;- 'Fuar alanını bitireceğiz'- 'Akyurt ve Pursaklar'da 5 yıldızlık oteller yapılacak'- 'Yurt dışından binlerce insan gelecek'- 'İstihdamı arttıracağız'Belediyenin bütçesini kuru reklama harcayan Yavaş'ın söz konusu vaatlerin hiçbirini yerine getirmemiş olması vatandaşları da isyan ettirdi.