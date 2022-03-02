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Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada "Maske zorunluluğu" olacak...

Bugün gerçekleşecek olan Bilim Toplantısı kararları ve sonuçları için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurulun çok önemli ve uzun süredir beklenen bir kararı açıklayacağına ilişkin sinyaller verince milyonların aklına maske zorunluluğu gelmişti. Salgına ilişkin kritik değerlendirmelerin yapılacağı toplantının kararları Bakan Koca tarafından duyurulacak.

Ekleme: 2.03.2022 - 08:53 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekliyor! Masada 'Maske zorunluluğu' olacak...
Milyonların gözü şimdi Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Bakan Koca geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve uzun süredir beklenen bir açıklama için bugünü işaret etmişti. Yurt genelinde akşamki açıklama için bekleyişe geçildi. Hal böyleyken "2 Mart 2022 Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta açıklama yapılacak, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt arayan konular arasında bulunuyor. "Beklenen açıklama" olarak nitelendirilen karar ise merak konusu. İşte Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları gibi tüm gelişmeler...

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede gelinen son durumun ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı sonrası müjdeli haberi açıklayacağını duyurdu. Koca'nın, bir süredir Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda yeni kararları ilan edeceği bildirildi.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın (bugün), salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

İŞTE O MÜJDELER

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu. HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacağı öğrenildi.
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