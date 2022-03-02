Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin eve dönüşü konusunda konferansa ev sahipliği yapmak istiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyinde bir konferansa Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyinde bir konferansa Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz