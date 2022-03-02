Akılalmaz yasaklar! Bunu da yaptılar: Avrupa’da yaşayan Ruslar büyük zorluk yaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşlarının da zor günler yaşamasına neden oldu.Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşları, birçok konuda ayrımcılığa maruz kalıyor.Almanya'da 'Russischer Zupfkuchen' isimli Rus pastasının ismi, bir pastane zinciri tarafından 'Rus' sözcüğü çıkarılarak satılmaya başlandı.Saarland eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus olduğu için işten çıkarıldığını ileri sürdü.Anna Nedrebko isimli Rus opera sanatçısının programları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı eleştirmediği gerekçesiyle iptal edildi.Almanya'daki Rewe, Penny, Aldi ve Netto perakende zincirleri, Rusya'da üretilen ürünleri satmama kararı aldı. Rewe, 'Rusya'da üretilen gıda maddelerini merkezi düzeyde listeden çıkaracağını' duyurdu.Marketlerde ve depolarda bulunan Rus menşeli gıda ürünleri imha edilmeyecek ancak kademeli olarak gıda yardım kuruluşlarına bağışlanacak.Bietigheim beldesindeki bir restoran işletmecisi, internet sitesinden, 'Rus pasaportu olan ziyaretçiler mekanımıza kabul edilmez. Rus hükümetinin suç eylemlerinden 'sıradan' Rus vatandaşının sorumlu olmadığının farkındayız ancak duruşumuzla örnek olmak istiyoruz. Bu, çocuklarımızın barışçıl bir Avrupa'da yaşayabilmeleri için katkımızdır.' ifadesini kullandı.Mesajın ardından sosyal medyada çok sayıda tepki alan işletmeci geri adam atarak mesajının hata olduğunu kabul etti ve paylaşımı kaldırdı.Milano'daki devlet okullarından Bicocca Üniversitesinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Profesör Paolo Nori'nin Rus yazar Fyodor Dostoyevski'ye dair dersinin okul yönetimince ertelenme kararı, ülkede tartışma konusu oldu.İtalyan Profesör Nori, söz konusu kararı Instagram hesabından duyurmasının ardından ülkede aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Okul yönetimi, gelen tepkiler üzerine Dostoyevski üzerine olan dersin yapılacağını açıkladı.Üniversiteler ve Araştırmalardan Sorumlu Bakan Maria Cristina Messa'nın da bu sabah hem Nori ile hem de Bicocca Üniversitesi Rektörü Giovanna Iannantuoni ile görüştüğü, üniversite yönetiminin kararını gözden geçirip dersi yeniden eklemesinin iyi bir karar olduğunu belirttiği basına yansıdı.Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı bir tutum almaya çağrılan dünyaca ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev, bu çağrıları yanıtsız bırakınca La Scala Operası'ndan dışlandı.Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, savaşa karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yöneteceğini düşünmediğini açıkladı.Portekiz'de yaşayan Ruslar, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından tepki gördüklerinden şikayetçi oldu.Portekiz'de bir restoranda 'Ruslara hizmet verilmiyor' yazısı sosyal medyaya yer aldı.Portekiz'deki Rus toplumunun derneği 'Puşkin'in başkanı Anna Pogrebtsova da Expresso gazetesine verdiği demeçte, 'Ölmen gerek. Bütün Ruslar saldırgandır.' şeklinde isimsiz bir telefon aldığını söyledi.Tehditlerin çoğunun Portekiz'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarından geldiğini savunan Pogrebtsova, 'ayrımcılığın hedefi olmaya başladıklarını' söyledi.İspanya'da da Mayorka kentinde geçen hafta yaşanan olayda Ukraynalı bir denizci, Rus bir milyarderin yatını batırmaya çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını televizyonda izledikten sonra Rus iş insanına ait 7 milyon avroluk yata saldıran Ukraynalı denizci, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldı.Norveç'in başkenti Oslo yakınlarında bulunan Holmenkollen Kayak Festivali'nde bulunan ve Rus tereyağı satan karavan saldırıya uğradı.Holmenkollen Kayak Festivali Müdürü Stefan Marx, karavananın kamu malı olduğuna ve bu vandalizmin kendilerini üzdüğünü söyledi.Bölgede bulunan Rusya Kayakla Atlama Milli Takımı sporcularının da çok sayıda tehdit aldığı belirtildi.Norveç Kayakla Atlama Milli Takımı Antrenörü Alexander Stöckl, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, Rus sporcuların ülkesinde çok sayıda tehdit aldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.Sporcuların Rusya hükümeti ile aynı düşünmediğini vurgulayan Stöckl, sporcuların ülkelerine rahat bir şekilde dönmesine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.