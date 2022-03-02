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AK Parti'den Rusya açıklaması: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır." dedi.

AK Parti'den Rusya açıklaması: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez
Ekleme: 2.03.2022 - 20:07 Güncelleme: 2.03.2022 - 20:16 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Rusya açıklaması: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

'RUS HALKINA KARŞI NEFRET SÖYLEMİ ÜRETMEK SON DERECE YANLIŞTIR'

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir.

AK Parti'den Rusya açıklaması: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez

'İŞGALE KÜLTÜR DÜŞMANLIĞI İLE CEVAP VERİLMEZ'

Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez.

Toplumlar arası barış köprüleri kuran kültür ve sanatı yüceltmek temel prensibimiz olmalıdır. Siyasi mücadeleyi sanata düşmanlık olarak ele almaktan uzak durulmalıdır.'


AK Parti'den Rusya açıklaması: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez
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