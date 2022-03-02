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6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü

Geçtiğimiz gün 6'lı ittifak tarafından yapılan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısında ortalık karışmıştı. CHP ve İYİ Parti'nin korumaları salon dışarısında birbirine girerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ve korumalarının da gazeteci Deniz Zeyrek'in üzerine yürüdüğü ortaya çıktı.

6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü
Ekleme: 2.03.2022 - 09:42 Güncelleme: 2.03.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü
Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladığı toplantıyı takip eden Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde
bulundu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanının üzerine yürüdüğünü anlatan Zeyrek, "Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya. Bu konuda önce çuvaldızı kendine batırmalı"
dedi.

Zeyrek, geçtiğimiz günkü toplantının yaklaşık beş yıldır davet edildiği ilk etkinlik olduğunu söyledi. "Aynı dönemde, CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu" diyen Zeyrek, "Bu yasakların mimarı olan CHP'li danışmanlara hak ettikleri mesafeyi koymuş, kendileriyle muhatap dahi olmamıştım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASI ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ!

"Altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldığını" kaydeden Zeyrek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler... Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!"

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU MU LİYAKAT?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Zeyrek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu hep 'liyakat' diyor ya... Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana 'bu mu liyakat' dedirtiyor. Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!"
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6'lı ittifak buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve korumaları Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'in üstüne yürüdü
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