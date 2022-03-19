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Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İstanbul soğuk ve kar yağışlı günlerin etkisinde kalırken bu durumun bir süre daha etkili olacağı açıklandı. İstanbul'da bugün kar yağışının etkisini biraz daha hissettimesi beklenirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 19.03.2022 - 09:38 Güncelleme: 19.03.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul soğuk ve kar yağışlı günlerin etkisinde kalırken bu durumun bir süre daha etkili olacağı açıklandı. İstanbul'da bugün günü kar yağışının etkisini biraz daha hissettimesi beklenirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

CUMARTESİ VE PAZAR YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün ve pazar günü de yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.
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