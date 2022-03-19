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Türkiye o videoyla tanımıştı! İnternet fenomeni Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Dönertaş'ın internette sokak röportajıyla tanınıp, ”Ama kafamız nasıl güzel“ sözleriyle fenomen olduğu öğrenildi.

Ekleme: 19.03.2022 - 13:47 Güncelleme: 19.03.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye o videoyla tanımıştı! İnternet fenomeni Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi...Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

Çorlu İCunhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

'DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ'

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi.

Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yunus Dönertaş, bir videoyla tanınmıştı.
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