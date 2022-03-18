Türkiye'nin tarihe damgası 1915 Çanakkale Köprüsü İHA'ların objektifinde! Selçuk Bayraktar: 'Köklerden göklere...'

Çanakkale 1915 Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürdü. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile dedikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ AÇILDIÇanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde açıldı.Düşmanın durdurulduğu, tarihin akışının değiştirildiği yerde tarihe yeni bir mühür vuruldu. Açılış töreni saat 16.00'da başladı.İLK GEÇİŞİ BAŞKAN ERDOĞAN YAPTIAçılışın ardından ilk geçişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan makam aracı ile yaptı. Araçla geçiş 6 dakika sürdü.KÖKLERDEN GÖKLERE...'Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili dikkat çeken birpaylaşımda bulundu.1915 Çanakkale Köprüsü'nün insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendiği anları paylaşan Bayraktar, 'Köklerden Göklere…' İfadelerini kullandı.