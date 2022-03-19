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Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sisteminin silahlarına 40 milimetre çapında mini roket eklendi. Troy Teknoloji Savunma'nın geliştirdiği roketlerin entegre edildiği Songar, ilk atış testini başarıyla tamamladı. İşte Songar'ın dikkat çeken özellikleri!

Ekleme: 19.03.2022 - 14:54 Güncelleme: 19.03.2022 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemine yerli imkanlarla geliştirilen 40 milimetre çapında mini roket entegre edildi. Alınan bilgilere göre; Silahlı drone Songar'ı geliştiren Asisguard ile askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler üreten Troy Teknoloji Savunma'nın iş birliği sahada test edildi.



İlk olarak otomatik makineli tüfekle ortaya çıkan ve daha sonra güvenlik güçlerinin envanterine katılan Songar'a geçen sürede farklı silah sistemleri ve mühimmatlar entegre edildi. Bunlara son olarak yerli imkanlarla geliştirilen mini roketler eklendi.

Asisguard ve Troy Teknoloji Savunma'nın bir süredir yürüttüğü entegrasyon çalışmaları sonunda ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Songar'a yerleştirilen atıcı tüplere monte edilen mini roketlerle 8 başarılı atış yapıldı.

40 milimetre çapındaki roketler mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarında kullanılabilecek, dışa bağımlılığı olmayan bir çözüm olarak geliştirildi.

Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlar ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

TEHDİTLERE KARŞI TEK SEFERDE 6 MİNİ ROKET

Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüple 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor.

Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Zırh delici harp başlığı penetrasyon kabiliyeti STANAG 4569 Level 2 seviyesine karşılık geliyor.

Sistemin ana amacını, tehlikeli bölgeye personel göndermeden, kontrollü olarak belirli bir mesafeden tehdit unsurlarını belirlemek veya daha önceden tespit edilmiş hedefleri etkisiz hale getirmek oluşturuyor.

Bu sistem yerli ve milli, düşük maliyetli, ihtiyaca göre geliştirilebilir, kullanımı kolay, hafif ve personel tarafından çok adetli taşınabilir oluşu dolayısıyla avantajlar sağlıyor.

Mini roketli insansız hava ve kara araçlarıyla zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.
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