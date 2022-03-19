TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun kirli oyunu belgelendi: FETÖ'cü hesaplara mesajları ortaya çıktı

Ramazan Aydoğdu'nun telefonundaki Twitter uygulamasında şahsi hesabının yanında @disguclerresmi hesabının açık olduğu da tespit edildi.Ramazan Aydoğdu'nun kullanımında olan @disguclerresmi hesabından FETÖ propagandası yapan Dahi Bilal (DahiOglan) ve @kacsaatolduson adlı hesapla irtibat kurduğu, söz konusu iki hesaba sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı tespit edildi.Ramazan Aydoğdu'nun örgüt propagandası yapan FETÖ'cü @DahiOglan ve FETÖ'nün emir komuta zincirinde çalıştığı mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda ortaya çıkan FETÖ'nün propoganda hesaplarından @kacsaatolduson isimli Twitter hesaplarına TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği belgelendi.Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu tespit edildi. Ramazan Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di****im adlı hesap üzerinden FETÖ propagandası yapan Dahi Bilal (DahiOglan) ve @kacsaatolduson adlı hesapla irtibat kurduğu belgelendi.Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di**im adlı hesap üzerinden @DahiOglan adlı hesap ile kumpasın ilk zamanlarından tutuklanıncaya kadar iletişimde olduğu da tespit edildi.Savcılık soruşturmasında; Ramazan Aydoğdu'nun telefonundaki Twitter uygulamasında şahsi hesabının yanında @disguclerresmi hesabının açık olduğu açıkça görülüyorAydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'yü savunan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı öğrenildi. @DahiOglan isimli hesabın terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin hedef alındığı en aktif Twitter hesaplarından biri olduğu biliniyor.TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, 'Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma', 'Sisteme Veri Yerleştirme' ve 'Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçlarını işlediğine dikkat çekildiTürkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, 'Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma', 'Sisteme Veri Yerleştirme' ve 'Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçlarını işlediğine dikkat çekildi.İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Ramazan Aydoğdu'nun telefonundaki Twitter uygulamasında açık olan @disguclerresmi hesabından FETÖ'cü hesaplarla iletişime geçildiği ve bilgi paylaşımı yaptığı belgelendiİddianamede; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel sanık olarak yer alıyor. İddianamede; Cihan Yücel'in, 'Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Cihan Yücel'in yurt dışında firarda olduğu biliniyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.İddianamede; Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarının incelendiğine dikkat çekildi.İddianamede şöyle denildi:'Şüphelilerin kullandığı twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, bu cihetle, dosya münderecatında tespiti yapılamayan bahse konu belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşılmıştır..'Savcılık tarafından hazırlanan raporda TÜGVA'dan elde edilen (çalınan) belgelerin neredeyse tamamının değiştirilerek servis edildiğine dikkat çekilerek kamuoyunu uzunca bir süre meşgul eden belgelerden 'sözde' olarak bahsedilmesi belgelerin üzerinde oynanarak değiştirildiğinin diğer açık bir ifadesi oldu.