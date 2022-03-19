Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi

İstanbul’da İETT arazıları ve kazalarından sonra Tramvay’da da meydana gelen arızalar nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşadı. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler yapılamadı. Yüzlerce kişi de tramvaylardan inerek yollarına yaya olarak devam etti.

Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler durdu. Arızadan dolayı yolcular tramvaylardan inerek istasyonlara ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüyerek devam etti. İBB ekipleri arızanın giderilmesiyle ilgili çalışma başlattı.'HERHALDE KALP HASTASI OLMAMAMIZI İSTİYORLAR!'Arıza yapan tramvaydan inen Cankurt Akkan, 'Bir şey diyemiyorum. Herhalde kalp hastası olmamamız için yürümemizi istiyorlar. Elektrik kesintisi varmış. 'Buradan Akşemsettin durağına kadar yürüyeceksiniz' dediler. 'Ya yürüyeceksin ya da belediye otobüsüne bineceksin' diyorlar. Tramvaydan duyuru öyle yapıldı. Biz Beyazıt'tan geliyoruz. Zeytinburnu'na gideceğiz' şeklinde konuştu.ARIZALAR SON GÜNLERDE SIKLAŞTIİETT arazılarında vatandaşların yaşadıkları mağduriyet tramvayda yaşanan arızayla tekrar yaşandı.Cevizlibağ'dan Çapa'ya kadar yürümek zorunda kalan vatandaşlar arızaların son günlerde sıklaştığını yetkililerin bu konuşla ilgili daha hassas davranmaları gerektiğini söylediler.