Norveç’te yere çakılan NATO uçağı için flaş açıklama! Ölü sayısı belli oldu

Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC), içinde 4 kişinin bulunan ve ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağının Norveç'in kuzeyinde düştüğünü duyurmuştu. Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçakta bulunan 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.



Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (JRCC) tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri uçağın, NATO'nun "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adlı Norveç'teki askeri tatbikatına katıldığı sırada yerel saatle 18.26 sularında Norveç'in kuzeyine düştüğü ifade edildi.



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Düşen uçakta 4 kişinin bulunduğunu belirten JRCC, uçağın bir eğitim tatbikatında olduğunu ve normal şartlarda yerel 18.00 sularında iniş yapmasının gerektiğini kaydetti.



Bölgede hava koşullarının kötü olduğunu ve daha da kötüleştiğini belirten JRCC, "Uçak yere çakıldı" ifadelerini kullandı.



Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.