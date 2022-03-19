İstanbul'da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar taksi bulmakta güçlük çekerken, taksimetre açmayan sürücüler yüksek fiyatlar istedi.

İstanbul, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yoğun kar yağışına teslim oldu.



Kentte yaşam olumsuz etkilenirken, taksiciler yine fırsatçılık yaptı.



Ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlar taksilere yönelirken, bazı taksiciler fiyatları artırdı.



TAKSİMETRE AÇMAYIP, YÜKSEK FİYAT İSTEDİLER

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.



VATANDAŞ TAKSİYE BİNEMEDİ

Bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.



TURİSTLERLE PAZARLIK YAPTILAR

Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.