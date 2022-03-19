  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da taksiciler, kar yağışını fırsata çevirdi

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar taksi bulmakta güçlük çekerken, taksimetre açmayan sürücüler yüksek fiyatlar istedi.

Ekleme: 19.03.2022 - 15:32 Güncelleme: 19.03.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yoğun kar yağışına teslim oldu.

Kentte yaşam olumsuz etkilenirken, taksiciler yine fırsatçılık yaptı.

Ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlar taksilere yönelirken, bazı taksiciler fiyatları artırdı.

TAKSİMETRE AÇMAYIP, YÜKSEK FİYAT İSTEDİLER
Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.

VATANDAŞ TAKSİYE BİNEMEDİ
Bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.

TURİSTLERLE PAZARLIK YAPTILAR
Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Ulaşım durdu
Vladimir Putin'in savaşı durdurmak için 5 şartı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili flaş açıklama
Fahiş fiyat artışı yapan 896 firmaya 25,4 milyon lira ceza
Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız
Norveç’te yere çakılan NATO uçağı için flaş açıklama! Ölü sayısı belli oldu
Almanya'da un ve yağ kıtlığı kapıda: Halk marketlere hücum ediyor
Çin'den ABD'ye: Ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalmamalı
1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?
Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı
Avrupa'da skandal mülteci uygulaması: Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar
Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürükleyen Gökhan Argın'a hakimden tepki: Oğlunun başka kız arkadaşı ile de ilişkisi ortaya çıktı...
Zelenski'den çağrı: Rusya'nın tek şansı Ukrayna ile anlamlı müzakereye oturmak
Ağaç katili İBB'ye doğa dersi! 'Bu ağaçları siz kanser ettiniz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
İşgal saldırılarında 24'üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor
POMEM ve PMYO yönetmeliklerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19'un beyni ciddi ve kalıcı etkilediğine dair...

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19'un beyni ciddi ve kalıcı etkilediğine dair...

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!