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Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Ekleme: 19.03.2022 - 01:07 Güncelleme: 19.03.2022 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her hafta cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

'TÜRKİYE NATO İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, 'Türkiye, tabii ki doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor.' dedi.

'TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLMAYI BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM'

Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, 'Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum.' ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, 'Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim.' diye konuştu.

Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, 'Salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim.' dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayının başından itibaren yoğun bir diplomasi sürecine girdi. Türkiye ve Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşın bitmesi ve ateşkesin sağlanması için dünya liderleri ve kritik isimlerle görüştü. Kimi liderler ile yüz yüze görüşen Başkan Erdoğan bazı isimlerle ise telefonla temas kurdu.


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