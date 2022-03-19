Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun acılı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Antalya ve Konya'daki programlara katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrendi.

1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya’da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda amcası İbrahim Kasapoğlu'nun vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı.İbrahim Kasapolu’nun cenazesi bugün İstanbul’da ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı’nda defnedilecek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Bakan Kasapoğlu'na taziyelerini iletti. Bakan Koca, "Gençlik ve Spor Bakanı, arkadaşım Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu ani bir rahatsızlık sonucu, yapılan müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Dünyadaki eseri iyilik olana ne mutlu!" dedi.