  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan Uzman Çavuş Ali Akdağlı, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından görevine iade edildi. Akdağlı'nın, hafta içinde mesaisine başlayacağı öğrenildi. Öte yandan, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Dr. Tahir Tarımer'in Uzman Çavuş Ali Akdağlı'nın elindeki sevk evraklarını zorla almaya çalıştığı o esnada da duvara doğru ittiği görüldü.

Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi
Ekleme: 19.03.2022 - 19:12 Güncelleme: 19.03.2022 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Akdağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.

DOKTOR DARP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında Akdağlı, tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Akdağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Akdağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Akdağlı ameliyat edildi.

POLİSTEKİ İFADESİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatarak, "Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş Ali Akdağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Akdağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

"HAKSIZ BİR ŞEKİLDE LİNÇ EDİLDİM VE İFTİRAYA UĞRADIM"

Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Akdağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Akdağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Akdağlı, polis tarafından yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Akdağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, ifadesinde, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.

TEDBİREN AÇIĞA ALINDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Akdağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE İNCELENDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı'nın olayın ardından yaptığı açıklamada, kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarının işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyetiyle, mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınıp şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

PEŞİNDEN GİDİP İTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya dair, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren doktor Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Akdağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan uzman çavuş Akdağlı, doktor Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muğla Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzman çavuş Ali Akdağlı hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Soruşturmada olay gününün güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi doğrultusunda rütbeli personelin suçsuz olduğu değerlendirildi. Görevine iade edilen Akdağlı'nın hafta içinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama
Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı
Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den son dakika açıklaması!
BM 'Ukrayna' bilançosunu açıkladı: 847 sivil öldü 3 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere kaçtı
Çanakkale Köprüsü'ne laf eden CHP'nin yönettiği Antalya Belediyesi'nin son icraatı alay konusu oldu
Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun kirli oyunu belgelendi: FETÖ'cü hesaplara mesajları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan 24 Mart'ta düzenlenecek NATO zirvesine katılacak! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Londra'da siyahi kıza ayrımcılık: Polisler tarafından çıplak olarak arandı
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Ulaşım durdu
Vladimir Putin'in savaşı durdurmak için 5 şartı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili flaş açıklama
Fahiş fiyat artışı yapan 896 firmaya 25,4 milyon lira ceza
Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü işçilerine seslendi: Yazdığınız tarih ile anılacaksınız
Norveç’te yere çakılan NATO uçağı için flaş açıklama! Ölü sayısı belli oldu
Almanya'da un ve yağ kıtlığı kapıda: Halk marketlere hücum ediyor
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!