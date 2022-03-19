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CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı

CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda firmaların levha boylarını ölçümü, tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi nedeniyle gerginlik meydana geldi. Yabancı müşterilerin büyük korku yaşadığı olayla ilgili konuşan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye’nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz” dedi.

CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Ekleme: 19.03.2022 - 16:00 Güncelleme: 19.03.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Makine Fuarı'nda "zabıtaların teftiş girişimi" tepki topladı. Bakırköy Belediyesi zabıtalarının, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Makine Fuarı'nda, firmaların levha boylarını ölçümü, tabela vergisi için teftiş yapmak istemesi nedeniyle gerginlik meydana geldi.

Fuarın organizatör firması Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuara zabıtaların baskın gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın. Yerli ve yabancı katılımcılarla karşı karşıya gelmenizin nedeni Türkiye'de değil, dünyada böyle bir uygulamanın olmaması." ifadelerini kullandı.

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"YABANCI ZİYARETÇİLERİ RENCİDE EDEN, RAHATSIZ EDEN BU YAKLAŞIMI EN ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu


Dünyanın hiçbir ülkesinde fuar merkezlerine bu şekilde üniformalı ekiplerle adeta baskın yapılmasının düşünülemeyeceğini belirten Avdagiç, "Ne Türkiye'de ne dünyada da böyle bir uygulama bugüne kadar yaşanmamıştır. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz, önlemek için tüm gayreti göstereceğimizi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı

YABANCI ZİYARETÇİLER: "BU TÜR BİR UYGULAMAYLA İLK DEFA KARŞILAŞTIK"

Fuara katılan yerli firma sahiplerinden birisi "Burası semt pazarı değil, yüzlerce ziyaretçinin bulunduğu uluslararası bir fuar alanı." diyerek tepkisini gösterdi.

Türkiye'ye ticaret için gelen yabancı alıcılar ise olanları şaşkınlıkla izledi.

Fuara katılan yabancı ziyaretçiler, bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştıklarını belirterek, "Muhtemelen bir fuarda olabilecek en kötü şey bu olsa gerek, çünkü burada iş yapılıyor. Burada asılı olan tabelaların vergisi için gelmelerine şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Bu arada, söz konusu gerginlik nedeniyle fuarın resmi açılışı da yapılamadı.
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