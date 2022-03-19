Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! Ulaşım durdu

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobilin birbirine girdiği belirtilirken, ulaşım da durdu.

Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi.Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikatine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildiği gibi hastanelere sevk ediliyor.