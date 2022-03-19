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Avrupa'da skandal mülteci uygulaması: Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar

Almanya, Ukraynalı mültecilere yer açmak için geçici barınaklardaki Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. “Haimat” adı verilen barınaklardan çıkarılanlar sınır dışı ediliyor ya da küçücük odalarda onlarca kişinin kaldığı yeni yerlere gönderiliyor. Danimarka da yüzlerce Suriyelinin oturma iznini iptal etti.

Avrupa'da skandal mülteci uygulaması: Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar
Ekleme: 19.03.2022 - 10:02 Güncelleme: 19.03.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da skandal mülteci uygulaması: Ukraynalılar için mevcut göçmenleri barınaklardan atıyorlar
Ukrayna krizi Batı’nın mülteci politikasındaki ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi. Rusya’nın işgali sonrası Ukraynalıların önemli bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerine sığınmayı tercih etti. Bu ülkeler de kapılarını Ukraynalılara sonuna kadar açtı. Fakat bu durum hâlihazırda Avrupa’da mülteci olan Ortadoğulu, Afrikalı ve Afgan mültecileri çıkmaza sürükledi.

Almanya geçici barınaklardaki Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. Danimarka ise Ukraynalı mültecilere yer açmak için “Suriye artık güvenli” diyerek yüzlerce Suriyeli mültecilerin oturma iznini geri çekti. Alman makamları Ukraynalı mültecilere yer açmak adına çok sayıda Suriyeli mülteci aileyi kaldıkları geçici barınaklardan çıkardı.


UYARMADAN SÜRGÜN

Suriyeli aktivistler, yetkililerinin Suriyeli aileleri Almanya’da “Haimat” olarak adlandırılan geçici barınaklardan çıkararak önceden uyarıda bulunmadan sınır dışı ettiğini doğruladı. Nakledilen mülteciler zorla sürüldükleri yeni bölgede şartların çok kötü olduğunu ve küçük odalarda onlarca kişinin kaldığını söyledi. Aktivistler bu kararın sadece Suriyeli aileleri değil, Afgan ve Afrikalı aileleri de kapsadığının altını çizdi. Almanya, yaklaşık 780 bini Suriyeli olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık iki milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.

HAPİSHANEYE GÖNDERDİLER

Mülteci ayrımı dalgası Danimarka’da da kendini gösterdi. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından kısa bir süre sonra, Danimarka Göçmenlik Bürosu ülkedeki 98 belediyeden Ukraynalı mültecileri kabul etmelerini talep etti. Hükümet yetkilileri Ukraynalılara yer açmak için Suriye’nin bazı bölgelerinin güvenli olduğunu gerekçe gösterip yüzlerce Suriyeli mültecinin oturma iznini geri çekmeye başladı.

Ukraynalı mültecilere açık kapı politikasını uygulayan Danimarka hükümeti, oturma izinlerini iptal ettiği yüzlerce Suriyeli mülteciyi hapishanelerde bir suçlu gibi bekletiyor. Aynı zamanda Danimarka, Esad güçleri tarafından öldürülme veya tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalan mültecilere sığınma hakkı vermeyen ilk Avrupa ülkesi.
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