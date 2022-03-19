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Almanya'da un ve yağ kıtlığı kapıda: Halk marketlere hücum ediyor

Almanya son yılların en yüksek enflasyon rakamları görülürken, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gıda sıkıntısı da kapıya dayandı. Temel gıda maddelerinden ayçiçek yağı ,un, makarna gibi ürünler rekor fiyata satılırken, birçok markette raflar boş kaldı. Bazı marketlerde ise bir ailenin yalnızca 2 kutu yağ almasına izin veriliyor. Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Birliği (OVID) Genel Müdürü Gerhard Brankatschk, en önemli ayçiçeği yağı tedarikçisi olan Ukrayna'dan ürünün tedarik edilemediğini, yakında kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ekleme: 19.03.2022 - 11:48 Güncelleme: 19.03.2022 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da üretici fiyatları yılbaşından beri enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 25 artış göstermeye devam ediyor. Ülkedeki enflasyon da son yılların rekor seviyelerine yükselirken, ülkede gıda sıkıntısı da baş göstermeye başladı. Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları tüketicileri olumsuz etkiliyor. Yılbaşı ile birlikte tuvalet ile mutfak kağıdı ve kağıt mendillerde görülen fiyat artışları sonrası şimdi de birçok markette buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt, sıvı ve işlenmiş yemeklik yağ ürünlerine ciddi oranda zam yapıldı. Ayçiçeği yağının fiyatı geçen yıllara göre iki katına çıktı.

Ürünler bir bir zamlanıyor

Yapılan zamlar sonrası oluşan talep rafları boşalttı. Tüketici talebinin mevcut arzı geçtiğinden dolayı Almanya’da (Edeka, Rewe, Real, Kaufland vb.) büyük süpermarketlerin yanı sıra (Aldi, Lidl, Netto, Penny vb.) indirimli market zincirlerinin stoklarında temel ihtiyaç ürünleri tükendi. Bazı indirimli marketler, birçok üründe yüzde 50-70 arasında zam yapacağını duyurdu.

Almanlar un ve yağ bulmakta güçlük çekiyor

Birçok markette yemeklik yağ, un ve makarna ürünlerinin tamamının bitmesi insanlarda endişeye sebep oldu. Ayçiçeği yağı, bitki yağı, mısır yağı ve koza yağı gibi yemeklik yağlarda tedarik sıkıntısı yaşanması tüketicilere olumsuz yansıdı. Marketlerin ürünlerde müşteri başına sınırlandırma getirmesi de stokların boşalmasına fayda sağlamadı.


Ayçiçeği yağı kıtlığı başlayabilir

Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Birliği (OVID) Genel Müdürü Gerhard Brankatschk, Almanya'da ayçiçeği yağının birkaç hafta daha yeterli olacağını hesapladıklarını bildirdi. Şu anda en önemli ayçiçeği yağı tedarikçisi olan Ukrayna'dan yağın tedarik edilemediğini belirten Brankatschk, yakında bu yağın kıt hale gelebileceğini söyledi.

Enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya’da gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe zam yapılırken, enflasyon artışı ise son 29 yılın en yüksek seviyesinde. Almanya’da enflasyon artışının son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ile gıda, ulaşım, akaryakıt, gaz, elektrik ve kiralara yapılan zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.
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