Ağaç katili İBB'ye doğa dersi! 'Bu ağaçları siz kanser ettiniz'

İBB’nin Beşiktaş’taki 112 tescilli çınarı “hasta” diyerek katletmesi en çok ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu: Aynı cadde üzerinde önce Atatürk fotoğraflarını kaldırdılar, şimdi çınarları katlettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin gerekli yasal izni almadan Çırağan Caddesi'nde asırlık çınar ağaçlarını kesmesine Beşiktaş sakinleri sert tepki gösterdi. İBB'yi beceriksizle suçlayan Beşiktaşlı vatandaşlar, "Bu ağaçları bakımsızlıktan kanserli yapan sizsiniz. Tedavi etseydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdi.



DERTLERİ ASLA AĞAÇ DEĞİL



Hüseyin Kaya (Emekli üst düzey yönetici): Beşiktaşımız'ın simgesini kestiler. Burada yaşayan vatandaşların görüşünü almadan, sormadan bu ağaçları kestiler. İnsanlar da kanser oluyor. Ama ne yapıyoruz, tedavi için her yolu deniyoruz. Siz de tedavileri için her yolu deneseydiniz. Günümüz teknoloji çağı. Her yolu deneseydiniz.



Yusuf Şeker (İşsiz, İBB'den siyasi nedenle işten atılmış): Bu ağaçlar birilerinin manzarası kapanmasın diye kesildi. 120 yıldır duran, bakımı yapılan ağaçlar bir anda hastalanıp kesiliyor. Hiç inandırıcı değil. Bilinçli yapıldığını düşünüyorum.





Ayşe Fazlıoğlu Yılmaz (Kimyager): Bunlar Atatürk'ü kullanıyorlar. Atatürk'ün bir ağacı yerinden oynatmamak için neler yaptığını hepimiz biliyoruz. İşlerine geldikleri zaman Atatürk. Müthiş bir kurnazlık var. Şu anki hükümetin belediyesinden tek bir ağaç kesilsin hepsi yeri göğü inletir.



Kemal Atılman (Esnaf emeklisi): 1850'den beri Beşiktaş'ta ikamet eden bir aileyiz. Burası 100 yıllık bir ağaç yoludur ve burası bizim için çok önemli bir noktadır. Bu ağaçların tedavi edilip tekrar kazandırılması lazımdı. Yaşananlardan oldukça rahatsızım. Çok üzülüyorum. Gezi olayları geliyor aklıma. Onların derdinin ağaç olmadığını bugünkü tepkisizliklerinden daha iyi anlıyorum.



SORUMLU İBB'DİR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan: Süreci tüm yönleriyle ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Geçmişin ve geleceğin emaneti olan çınar ağaçlarını muhafaza etmek en başta şehrin Belediye Başkanı'na düşen önemli bir vazifedir.



SADECE AĞAÇLARI DEĞİL, ATATÜRK FOTOĞRAFLARINI DA ORTADAN KALDIRDILAR



Ercan Ersan (Emlakçı): Yusuf Namoğlu ve Celal başkanın zamanında Çırağan'dan Dolmabahçe sonuna kadar 107 adet Atatürk resmi dikilmişti. Şimdi nerede bu resimler? Bunların Atatürk'e de saygıları yok. Neden? İstanbul'da başka hiç mi ağaç kalmadı da bunları kestiniz. Kanserliymiş... Bu ağaçları bakımsızlıktan kanserli yapan sizsiniz. Tedavi etseydiniz. Özel malzemeler alsaydınız. Yıllardır bu ağaçlar tedavi ediliyordu zaten. Beşiktaş'ı mahvettiler.



KOCAELİ'NİN ASIRLIK ÇINARLARI BÖYLE KURTARILDI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit kent merkezinde bulunan hepsi tarihi tescilli anıt değerindeki 871 çınarı büyük bir özveriyle yaşatıyor. Her biri 130-150 yıllık olan çınarların çeşitli hastalıklara yakalandıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık, kentte 2019'da yaptıkları çalışmayla çınarları kurtardıklarını söyledi.