ABD'li fast-food devi Burger King şaşırttı: Rusya’daki restoranlarımızı 'kapatamıyoruz'

Burger King markasını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International'dan (RBI) yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rus pazarında üç farklı ortakla 800 restoran işlettiği belirtildi."İŞLETMEDEKİ PAYIMIZI ELDEN ÇIKARMAK İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK"RBI’ın, söz konusu ortaklarla iş birliğini sonlandırmak istediğine işaret edilen açıklamada, "İşletmedeki payımızı elden çıkarmak için süreci başlattık. Bunu hemen yapmak istesek de anlaşmalarımız nedeniyle bu biraz zaman alacak." ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rusya’daki Burger King restoranlarının kapatılması için de ilgili ortaklarla temasa geçildiği ancak bunun reddedildiği belirtildi.Bir başka restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.