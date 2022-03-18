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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'de Rus ordusunun düzenlediği işgal saldırıları sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti. İşte o görüntüler...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
Ekleme: 18.03.2022 - 01:03 Güncelleme: 18.03.2022 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başkent Kiev bölgesinde Rus ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yaralananları hastanede ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti

Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenski, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti

'Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz.' ifadesini kullanan Zelenski, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti


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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta yaralananları ziyaret etti
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