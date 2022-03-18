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Beyaz Gazete
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Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!

Aytun Çıray'ın uluslararası başarılar gösteren SİHA'lar ve Selçuk Bayraktar hakkında yaptığı paylaşım tepkilere sebep olmuştu. Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı da bugünkü köşe yazısında bu duruma değindi. İşte Türker Akıncı'nın o köşe yazısı...

Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!
Ekleme: 18.03.2022 - 15:48 Güncelleme: 18.03.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Türker Akıncı yazdı! Aytun Çıray'a Bayraktar tokadı!

İşte Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın o köşe yazısı...

BAYRAKTAR TOKADI

'Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklamıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş... 'Rakipsiz!' genç iş insanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor.'

Bu satırları yazan kişi bir Rus bir Amerikan ya da bir Yunan değil.

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray.

Suriye'de Libya'da Karabağ'da…Terörle mücadelede…

Ve Son olarak da Ukrayna'da dengeleri değiştirdi Bayraktar TB2 Sihalar.

Bugüne kadar tam 18 ülkeye ihraç edildi. Devletler resmen kuyruğa girmiş durumda.

Ama muhalefet hazımsızlık içerisinde. Halbuki bu meselenin hükümetle Ak Partiyle ilgisi yok.

Bu mesele partiler üstü bir mesele. Tabi ki tüm bu gelişimin arkasında siyasi irade olmasaydı hiç biri bugün olmayacaktı. Zaten bunun hakkını vermeyen de yok.

Ama sağcısı solcusu herhalde milletin en çok birleştiği ve gurur duyduğu mesele oldu Savunma sanayiindeki gelişmeler.

Selçuk Bayraktar azmiyle, yaptıklarıyla rol model oldu gençler için.

Zaten böyle bir insan diye damat oldu. Damat oldu diye değil.

Geçen hafta da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bayraktar ailesini çok eski yıllarda ziyaret ettiğini ve SİHA'ların önünü açtığını söylemişti.

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Oysa ki Bayraktar ailesinin sahip olduğu vakfa bin bir türlü engeli çıkarandı partisi CHP.

Yine kendi partisinde Sezgin Tanrıkulu'ydu ağzına geleni söyleyen.

Tüm Dünya kabul etti Bayraktarların savaş matematiğini değiştirdiğini.

Bizim muhalefet kabul edemedi.

Ama bu millet bu hazımsızlığı da çok net görüyor.

Not ediyor. Zamanı gelince Bayraktar tokadı inecek muhalefetin yüzüne.

Ve o gün yine “biz neden kazanamadık?” diye soracaklar birbirlerine.






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