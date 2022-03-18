Selçuk Bayraktar'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Bayraktar İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Twiter hesabından Çanakkale Zaferi'ne dair paylaşımda bulundu.Bayraktar'ın "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..." Çelik zırhlı gemilerin, Seyit Onbaşıların imanına çarpıp battığı bir destandır; 18 Mart Çanakkale Zaferi" paylaşımı binlerce beğeni aldı.