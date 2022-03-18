Rusya Ukrayna savaşının başından bu yana bir ilk! Putin saldırıların nedeni ve hedefini açıkladı

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti. Vladimir Putin yaptığı konuşmayla Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek askeri operasyonların nedeni ve hedefini açıkladı. Putin, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova'da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi.Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi.RUSYA UKRAYNA SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA BİR İLK!Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.Putin'in konuşmasını Rusya'daki bütün televizyonlar canlı verdi.CANLI YAYINDA KESİNTİLER YAŞANDICanlı yayın esnasında Putin'in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı.Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.PUTİN SALDIRILARIN NEDENİ VE HEDEFİNİ AÇIKLADIPutin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, 'Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir.' dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.