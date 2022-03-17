Mariupol'de mahsur kalan Türk vatandaşları için 3 formül! AA son dakika duyurdu: 65 Türk tahliye edildi

Mariupol'de, Rusya'nın ve ayrılıkçı grupların eş zamanlı başlattığı çatışmalar sonucunda kentten çıkamayan Türk vatandaşları ve Türk soydaşlarının tahliyesi için diplomasi trafiği devam ediyor. 11 günde 6 kez kurtarma operasyonu için harekete geçen Kiev Büyükelçiliği sonuca ulaşamadı.Tahliye için bölgeye giden otobüsler, Rus askeri kontrol noktalarını geçmesine rağmen Donetsk'ten gelen ayrılıkçı grupların taciz atışları nedeniyle tahliyeyi gerçekleştiremedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü görüşmeler neticesinde 3 formül üzerinde duruluyor.BİRİNCİ FORMÜL ZAPORİJYAKiev Büyükelçiliğince hazırlanan ve sonuca bağlanması beklenen tahliyelerin, bugüne (cuma) kadar tekrar denenmek üzere Zaporajne üzerinden yeniden denenmesi ilk formül olarak masada değerlendiriliyor. Ancak bu formülde 6 denemeden sonuç çıkmadı.İKİNCİ FORMÜL: DENİZ TAHLİYESİ OLABİLİRMariupol'ün liman kenti olması dolayısıyla, tahliyenin sivil bir gemi ve deniz kuvvetlerinin takviyesiyle deniz yolundan yapılması ikinci formül olarak masada. Bunun için de şu anda Azak denizinde operasyonel hazırlık için Rusya'dan cevap bekleniyor.DONETSK ÜZERİNDEN TAHLİYE SON FORMÜLÜçüncü formül ise, Türk vatandaşlarının Donetsk üzerinden sıcak çatışma alanlarından çıkarılıp, Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesine geçirilerek tahliye edileceği. Bu duruma Ukrayna'nın sıcak bakmadığı bildirildi.BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LVİV'E GELDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ziyareti sonrasında Lviv'e gelerek Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi.Bakan Çavuşoğlu, Mariupol'de acilen bir insani koridor oluşturulmasını belirterek, 'Kızıl Haç örgütü, Türk Kızılay ve OCHA gözlemci olsun. '24 saatlik ateşkes olsun, bunun işleyip işlemediğini de bu insani kuruluşlar gözlemlesin' dedik' dedi.Çavuşoğlu açıklamalarında, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelme olasılığının olduğunu ifade etti.'TEMENNİMİZ SAVAŞIN SONA ERMESİ'Mariupol'de kalan Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili olarak konuşan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'Bugün en büyük zorluğumuz, Mariupol bölgesinde çatışmalar devam ettiği için orada yaşayan vatandaşlarımız ve masum sivilleri ayırt etmeksizin tahliyesini yapmaktır. Temennimiz önce Mariupol'de acil bir insani ateşkesin sağlanması, daha sonra da tüm Ukrayna'da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesidir. Kuleba ve Lavrov'u Antalya'da tekrardan bir araya getirmekten elbette ki çabalarımız doğrultusunda mutlu olacağız. Ama en kısa zamanda artık liderler düzeyinde bir buluşmanın zeminin de hazırlanması gerekiyor. Böyle bir liderler düzeyindeki toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi daha önce de belirtmiştik.''GARANTÖR ÜLKE TÜRKİYE OLSUN'Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, P5 + Türkiye ve Almanya teklifini yineliyerek, 'Türkiye'yi de güvenlik garantileri almak istediğimiz ülkeler arasında görmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.Kuleba 'Garantör ülke Türkiye olsun' dedi.TÜRKİYE'DEN İKİ AŞAMALI ATEŞKES FORMÜLÜBugüne kadar Rusya ile Ukrayna arasındaki en somut görüşme trafiğini Antalya'da başlatan Türkiye, Moskova – Kiev hattındaki görüşmelere katkıda bulunmak üzere iki aşamalı ateşkes süreci ve dört aşamalı bir çözüm süreci formülü üzerine çalışıyor. Ukrayna'daki diplomatik kulislerde, Ankara'nın temel hedefinin ilk aşamada kalıcı ateşkesin sağlanması ve tarafların ateşkes üzerinde uzlaşmasını sağlamak, ikinci aşamada ise Rusya'nın askeri pozisyonunu 5 Mayıs'a kadar 20 gün önceki pozisyonuna dönüştürmesi bekleniyor. Bu durumlardan Donetsk ve Kırım'ın hariç tutulacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Ukraynalı diplomatik kulisler, Ukrayna'nın Ankara'nın hazırladığı dört aşamalı 15 maddelik uzlaşma metnine sıcak baktığını, Rusya'nın ise bir madde ekleyerek Ukrayna'nın İsveç gibi tarafsız bir ülke olmasını istediğini belirtiyor.65 TÜRK TAHLİYE EDİLDİAA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre; savaş nedeniyle Mariupol'de mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi.Ukrayna'nın batı kenti Lviv'de göç yoğunluğuBAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRECEKTarafların, ilk iki aşama konusunda yol kat etmesi durumunda ise devreye Başkan Erdoğan girecek. Erdoğan, diplomasi trafiğini bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için liderler seviyesinde sürdürecek. Daha sonra ise Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve NATO üyesi ülkelerin liderleri ile ABD lideri Joe Biden arasında diplomasi trafiği gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, Ağustos ayına kadar Rusya'nın geri çekilmeyi kabul etmesi durumunda Rusya'ya yönelik yapılan yaptırımların hafifletilmesi için de bir diplomasi trafiği yönetecek.ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜBakan Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.ATEŞKES ELE ALINDIBaşkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.