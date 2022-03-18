Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı

Çeçenistan cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Kadirov ayrıca, ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararı sonrasında Moskova'nın önde gelen müttefiklerinden Kadirov açıklamalarda bulundu. Çeçen lider Ramazan Kadirov'un, Ukrayna'ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ettiği öne sürüldü.Kadirov, bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle beklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin açıklanmasından ve Ukrayna'ya ABD'li silah üreticilerinden üst düzey silahlar ve sistemler gönderileceğini söylemesinden sonra konuşan Kadirov, Telegram üzerinden sert ifadeler kullandı."HEPSİ BİZİM Mİ OLACAK?"Kadirov, " Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.