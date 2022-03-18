İstanbullular yine İETT ile sınanıyor! Otobüs arıza yaptı yolcular soğukta dışarıda kaldı...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olaysız bir gün yok! Altyapıdan ulaşıma bütün alanlarda sıfır belediyecilik sergileyen Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde İstanbul'da yine bir otobüs arızası yaşandı.
İETT son günlerde peş peşe yaşanan skandallarla gündemde. Durağa dalanlar, yolda kalanlar derken bir olay da Yenibosna'da meydana geldi. 98 MB Mehmet Akif Mahallesi - Bakırköy seferini yapan İETT otobüsü Yenibosna’da arıza yaparak yolcularını indirdi. Otobüsten inen yolcular yeni otobüs beklemeye başladı.