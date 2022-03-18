İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Valilikten açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin de uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kar yağışının hafta sonu da devam etmesi beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek uyardı. Öte yandan bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet ve Motokuryelerin trafiğe çıkması da yasaklandı.

Megakent İstanbul son yılların en sert kışını geçiriyor. Aybar'ın ardından kar yağışı kent genelinde yine ekisini göstermeye başladı. İstanbul için bugün sarı, yarın ise turuncu alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için 20 santimin üzerinde kar kalınlığı beklediğini duyurmasıyla Valilik de peş peşe yeni tedbirler aldı. Karın İstanbul'a geri dönmesiyle okullar tatil edildi, devlet kurumlarında görevliler için 'idari izin' açıklamaları yapıldı.VALİ YERLİKAYA'DAN KAR UYARISIİstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18.00 24.00 arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini açıkladı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçları tercih edilmesi uyarısında bulunduMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde bugün için sarı, yarın içinse turuncu alarm verilmişti.