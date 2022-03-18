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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı

İstanbul geçtiğimiz hafta yaşanan Aybar Kar Fırtınası'nın ardından yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin de uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kar yağışının hafta sonu da devam etmesi beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek uyardı. Öte yandan bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet ve Motokuryelerin trafiğe çıkması da yasaklandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Ekleme: 18.03.2022 - 18:48 Güncelleme: 18.03.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
Megakent İstanbul son yılların en sert kışını geçiriyor. Aybar'ın ardından kar yağışı kent genelinde yine ekisini göstermeye başladı. İstanbul için bugün sarı, yarın ise turuncu alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün megakent için 20 santimin üzerinde kar kalınlığı beklediğini duyurmasıyla Valilik de peş peşe yeni tedbirler aldı. Karın İstanbul'a geri dönmesiyle okullar tatil edildi, devlet kurumlarında görevliler için 'idari izin' açıklamaları yapıldı.

İSTANBUL İÇİN TURUNCU ALARM VERİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul için19 Mart Cumartesi günü turuncu alarm verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya, ' 03.00-06.00 arası kar 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.' ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18.00 24.00 arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini açıkladı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçları tercih edilmesi uyarısında bulundu.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde bugün için sarı, yarın içinse turuncu alarm verilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde bugün için sarı, yarın içinse turuncu alarm verilmişti.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Megakente 20 santimin üzerinde kar bekleniyor! Kritik hava durumu uyarısı
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