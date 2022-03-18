İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

Son dakika haberine göre beklenen kar yağışı başladı. Günlerdir yapılan uyarıların ardından mega kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı beyaz örtü oluşturdu. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışının şiddetlenerek artacağı ifade edilirken, uyarılar da peş peşe geldi. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDECEKMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini artıracağını belirterek şunları söyledi:Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.VALİ YERLİKAYA'DAN KAR SAĞANAĞI UYARISIİstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada, kar yağışına ilişkin tedbirler alındığını belirterek uyarılarda bulunmuştu. Yerlikaya açıklamasında, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 18 Mart Cuma günü İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.' demişti.METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILARMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞIHava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGARGenellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIYağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISIDoğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISIKuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISIRüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.