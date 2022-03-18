  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'a yapılan son dakika uyarılarıyla birlikte beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. İki yakada da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, beyaz örtü oluşturdu. Öte yandan şiddetlenerek artması beklenen kar yağışıyla ve hava durumuyla ilgili uyarılar da geldi. İşte İstanbul dahil yurtta beklenene hava durumu...

Ekleme: 18.03.2022 - 09:15 Güncelleme: 18.03.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar
Son dakika haberine göre beklenen kar yağışı başladı. Günlerdir yapılan uyarıların ardından mega kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı beyaz örtü oluşturdu. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışının şiddetlenerek artacağı ifade edilirken, uyarılar da peş peşe geldi. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...

ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini artıracağını belirterek şunları söyledi:

Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR SAĞANAĞI UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada, kar yağışına ilişkin tedbirler alındığını belirterek uyarılarda bulunmuştu. Yerlikaya açıklamasında, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 18 Mart Cuma günü İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.' demişti.


METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!
Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı
Asgari ücrete yarıyıl zammı yapılabileceği açıklandı!
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi o günleri anlattı
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı’nın izinde!
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde düşman nasıl bozguna uğratıldı? İşte tarihi zaferin hikayesi...
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Rus ordusunun ilerleyişi durdu
Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti
EPDK'dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır
138 yıllık hayal gerçek oldu! Çanakkale Köprüsü, 415 milyon euro tasarruf sağlayacak!
Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...