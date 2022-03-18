İş ilanlarına bakanlar dikkat: İşkur ilanları yayımladı! 92 bin işçi aranıyor
Özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Halen 92 bini aşkın personel için açık kadro bulunuyor. En çok beden işçisi, temizlik ve güvenlik görevlisi ve satış danışmanı aranıyor...
İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini
amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
EN ÇOK GÜVENLİKÇİ ALINDI
İŞKUR'a bu yılın ilk 2 ayında 309 bin 907 açık iş başvurusu yapıldı.
Açık işlerin yüzde 99.6'sı özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş 136 bin 765 ilanla imalat sanayii sektöründen alındı.
amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
EN ÇOK GÜVENLİKÇİ ALINDI
İŞKUR'a bu yılın ilk 2 ayında 309 bin 907 açık iş başvurusu yapıldı.
Açık işlerin yüzde 99.6'sı özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş 136 bin 765 ilanla imalat sanayii sektöründen alındı.