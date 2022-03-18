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Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer (26) ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Tarımer'in A.A.'nın peşinden gidip, ittiğinin belirlenmesi üzerine hakkında idari soruşturma başlatılıp, suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan başka bir görüntüde ise; görevli doktor Tahir Tarımer'in hasta yakınlarına karşı kötü muamelede bulunduğu da apaçık görülüyor.

Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Ekleme: 18.03.2022 - 19:58 Güncelleme: 18.03.2022 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında A.A., tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp, A.A.'dan şikayetçi oldu. A.A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Uzman Çavuş A.A.'nın (32), Dr. Tahir Tarımer'i darp ettiği öne sürülmüştü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Dr. Tahir Tarımer'in Uzman Çavuş A.A.'nın elindeki belgeleri zorla almaya çalıştığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise Dr. Tahir Tarımer'in hasta yakınına bağırdığı görülüyor.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gündem konusu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

'UZMAN ÇAVUŞ DOKTORU DARP ETTİ' İDDİASI

Yatağan Jandarma Komutanlığı'ndan görevli Jandarma Uzman Çavuş A.A. (32), saat 23.00 sıralarında karın ağrısı şikayetine bağlı olarak kontrol amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.

A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, dün, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Uzman Çavuş A.A. (32), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntüler ortaya çıktı; darbedildiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlatıldı
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