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'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu

Polonya ordusundan firar ederek Belarus’a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko’nun itirafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Göçmenlere yönelik sert politikalarıyla bilinen Polonya’da ordunun, sınır bölgesinde katliam yaptığını iddia eden asker, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 240’tan fazla kaçak göçmenin öldürülüp gömüldüğünü ileri sürmüş ardından da Belarus'a sığınmıştı. O asker ölü bulundu...

'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
Ekleme: 18.03.2022 - 11:35 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
Eskiden Polonya sınır muhafızı olarak görev yapan ve 16 Aralık'ta Belarus'a kaçan Emil Çeçko, itirafları ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Belarus Soruşturma Komitesi'nin göçmenlerle ilgili başlattığı soruşturmaya dahil olarak ifade vermişti.Çeçko, Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetleri itiraf etmişti. Çeçko evinde ölü bulundu.

CESETLERİ ORMANA GÖMDÜK

Çeçko, birden fazla bu cinayetlere tanık olduğunu aktarırken, "240'tan fazla kişi öldürüldü." ifadeleri kullanmıştı. Soruşturma esnasında Çeçko'nun, Polonya sınırından Almanya'ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu askere göre, ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti." ifadelerine yer verilmişti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polonya'nın sınırda göçmenleri öldürdüğünü öne sürerek Belarus'a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko'nun Minsk'te yaşadığı evde ölü bulunduğu bildirildi. Belarus Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin gün içinde Çeçko'nun Minsk'te ikamet ettiği yerde asılı olduğuna dair bir ihbar aldığı belirtildi.

Soruşturma ekibinin hemen olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, Çeçko'nun ölmüş olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Soruşturmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin Çeçko'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için çalıştığı bildirildi. Açıklamada, "Belarus Soruşturma Komitesi, şiddete maruz kalarak ölüm dahil olayla ilgili tüm olasılıkları inceliyor." ifadeleri kullanıldı.

ORMANLIK ALANDA BEKLETİLMİŞLERDİ

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021'den itibaren, Avrupa'ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.

KAN DONDURAN İTİRAF

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021'de "Polonya'nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı" gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus'a sığınmıştı. Çeçko, Polonya sınırında Polonya güvenlik güçlerinin geçen yılın yaz aylarından itibaren 240'tan fazla göçmeni öldürdüğünü, cesetleri de hazırlanmış toplu çukurlara toplu halde gömüldüğünü öne sürmüştü.

Polonya Silahlı Kuvvetleri ise asker Çeçko'yu firar etmekle suçlamıştı.
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